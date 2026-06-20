OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
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20.06.2026 02:11:02
Amazon’s Movie Arm Abandons Film About OpenAI
The company, which invested $50 billion in the artificial intelligence start-up this year, will let the team behind the film, “Artificial,” try to sell the project to another studio.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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