Amazon (NASDAQ:AMZN) has a big week ahead. Its cloud computing arm, Amazon Web Services (AWS), hosts its yearly re:Invent conference in Las Vegas from Monday, Nov. 30, to Friday, Dec. 4. AWS calls re:Invent its flagship annual conference, and it's where the unit launches many new products every year.

It's tempting to think the stock might get a boost when AWS shows off what it's built. To find out, I checked how Amazon shares did in the month after each of the past 10 conferences, from 2016 through 2025, and compared that with the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC).

Shares trade near $257 as I write, up about 12% this year and well ahead of the S&P 500's rise of about 5%. Amazon now stands about 9% below its Aug. 3 record close of $284.02.

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