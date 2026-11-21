NOV Aktie
WKN DE: A2QLRE / ISIN: US62955J1034
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21.11.2026 02:52:02
Amazon's re:Invent Conference Starts Nov. 30. Here's What the Stock Did in the Month After the Last 10.
Amazon (NASDAQ:AMZN) has a big week ahead. Its cloud computing arm, Amazon Web Services (AWS), hosts its yearly re:Invent conference in Las Vegas from Monday, Nov. 30, to Friday, Dec. 4. AWS calls re:Invent its flagship annual conference, and it's where the unit launches many new products every year.
It's tempting to think the stock might get a boost when AWS shows off what it's built. To find out, I checked how Amazon shares did in the month after each of the past 10 conferences, from 2016 through 2025, and compared that with the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC).
Shares trade near $257 as I write, up about 12% this year and well ahead of the S&P 500's rise of about 5%. Amazon now stands about 9% below its Aug. 3 record close of $284.02.
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