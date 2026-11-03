|
03.11.2026 01:47:01
Amazon's Report Passed Both Tests I Set for It. I'd Buy More of the Stock Now.
Shares of Amazon (NASDAQ:AMZN) trade around $250 as I write, more than 10% under their Aug. 3 closing high of $284.02. And they dipped after the company's third-quarter report on Oct. 29, even though Amazon had the highest operating margin in its history.
Before that report, I said I'd buy half a position ahead of it and the other half after. I also listed what would make me skip the second half: growth at Amazon Web Services (AWS) dropping back toward 20%, or operating income landing below management's guided range of $22.5 billion to $26.5 billion.
Neither happened. AWS grew 39%, and operating income was $28.1 billion. But the report also showed how fast the cost of that growth is climbing.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: ATX beendet Handel etwas fester -- DAX schließt freundlich -- US-Börsen letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Montagshandel leicht im Plus, während der deutsche Leitindex kräftigere Gewinne verzeichnen konnte. Die US-Börsen zeigten sich zum Wochenstart mit verschiedenen Tendenzen. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.