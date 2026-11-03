Amazon's Report Passed Both Tests I Set for It. I'd Buy More of the Stock Now.

Shares of Amazon (NASDAQ:AMZN) trade around $250 as I write, more than 10% under their Aug. 3 closing high of $284.02. And they dipped after the company's third-quarter report on Oct. 29, even though Amazon had the highest operating margin in its history.

Before that report, I said I'd buy half a position ahead of it and the other half after. I also listed what would make me skip the second half: growth at Amazon Web Services (AWS) dropping back toward 20%, or operating income landing below management's guided range of $22.5 billion to $26.5 billion.

Neither happened. AWS grew 39%, and operating income was $28.1 billion. But the report also showed how fast the cost of that growth is climbing.

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