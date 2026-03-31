Starlink Aktie

Starlink für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: STAR01 / ISIN: US0000STAR01

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31.03.2026 16:02:00

Amazon’s satellite business gets another win as it seeks to challenge Musk’s Starlink

Delta Air Lines said it would equip hundreds of aircraft with Amazon’s nascent satellite-internet system.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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