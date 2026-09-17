Walmart Aktie
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
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17.09.2026 19:42:00
Amazon’s secret weapon against Walmart could be a massive blitz in same-day delivery
BofA analysts say Amazon’s reported plans to expand same-day fulfillment centers represent an effort to make basic goods “immediately accessible.”Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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