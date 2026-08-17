Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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17.08.2026 21:28:00

Amazon's Stake in Anthropic Is Now Big Enough to Move Its Earnings. Here's How That Compares to Alphabet's Stake in SpaceX.

Amazon's (NASDAQ: AMZN) investment in Anthropic has become something more than a side bet for the tech giant. In recent quarters, the company has reported over $50 billion in non-operating pretax income primarily tied to revaluations of its Anthropic stake, a contribution big enough to shift its headline profit numbers on its own. Amazon has put about $13 billion into Anthropic so far, and its filings show that stake to have a carrying value near $190 billion as Anthropic's private-market valuation has climbed toward the trillion-dollar mark.Image source: Getty Images.That financial stake sits atop a deep commercial partnership. Anthropic has agreed to spend more than $100 billion over 10 years on AWS technologies and Amazon's custom Trainium chips, locking in up to 5 gigawatts of compute capacity to train and run Claude models on Amazon's cloud. The result is that Amazon benefits twice -- once from the mark-to-market gains on its equity and again from Anthropic's long-term commitment to spend heavily with AWS.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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