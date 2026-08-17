Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
17.08.2026 21:28:00
Amazon's Stake in Anthropic Is Now Big Enough to Move Its Earnings. Here's How That Compares to Alphabet's Stake in SpaceX.
Amazon's (NASDAQ: AMZN) investment in Anthropic has become something more than a side bet for the tech giant. In recent quarters, the company has reported over $50 billion in non-operating pretax income primarily tied to revaluations of its Anthropic stake, a contribution big enough to shift its headline profit numbers on its own. Amazon has put about $13 billion into Anthropic so far, and its filings show that stake to have a carrying value near $190 billion as Anthropic's private-market valuation has climbed toward the trillion-dollar mark.Image source: Getty Images.That financial stake sits atop a deep commercial partnership. Anthropic has agreed to spend more than $100 billion over 10 years on AWS technologies and Amazon's custom Trainium chips, locking in up to 5 gigawatts of compute capacity to train and run Claude models on Amazon's cloud. The result is that Amazon benefits twice -- once from the mark-to-market gains on its equity and again from Anthropic's long-term commitment to spend heavily with AWS.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tesla
|
17:02
|Infrastruktur-Ausbau für Tesla-Aktie: Neuer Werk-Bahnhof trotz Bahn-Pannen am Netz (dpa-AFX)
|
16.08.26
|Tesla-Aktie im Blick: Ehemaliger Manager warnt vor Robotaxi-Risiken (finanzen.at)
|
16.08.26
|Bahnhof Fangschleuse bei Tesla-Werk in Grünheide geöffnet (dpa-AFX)
|
15.08.26
|Deutsche Bahn: Eröffnung von Bahnhof Fangschleuse nahe Tesla-Werk verzögert sich (Spiegel Online)
|
15.08.26
|ROUNDUP/Zug-Ausfälle zum Start: Bahnhof am Tesla-Werk öffnet später (dpa-AFX)
|
15.08.26
|Eröffnung des neuen Bahnhofs Fangschleuse verschiebt sich (dpa-AFX)
|
15.08.26
|Nvidia discloses $21bn stake in SpaceX (Financial Times)
Analysen zu Tesla
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|292,50
|-1,20%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht tiefer aus dem Handel -- DAX letztlich im Minus -- US-Börsen mit Verlusten -- Asiens Börsen schließen mit Gewinnen
Der ATX zeigte sich im Montagshandel schwächer. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Verluste. Auch an der Wall Street ging es abwärts. Käufer prägten zum Wochenstart den Markt in Fernost.