:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
13.01.2026 16:03:00
Amazon’s stock could be supercharged by this growing business
Amazon’s highly profitable ad business could double in revenue to over $140 billion by 2030, according to a recent report from TD Cowen.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!