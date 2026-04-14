Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
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14.04.2026 22:42:00
Amazon’s stock is on its best run since 2022 as Globalstar acquisition fuels rally
Amazon.com’s latest acquisition of a satellite operator has helped power a winning streak for the tech giant, as shares of the company rallied for the seventh consecutive day on Tuesday.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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