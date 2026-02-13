AWS Holdings Aktie

AWS Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2APUD / ISIN: JP3160910000

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
13.02.2026 23:14:00

Amazon’s stock just clinched its worst losing streak in nearly 20 years. It’s giving investors AWS déjà vu.

As shares of Amazon deepen into a bear market, investors are once again weighing if the company’s spending plans will pay off.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu AWS Holdings, Inc.

mehr Nachrichten