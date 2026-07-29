Symboti a Aktie
WKN DE: A3DK1X / ISIN: US87151X1019
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29.07.2026 17:05:00
Amazon's Warehouse Robot Army Keeps Growing. Is Symbotic Still the Best Way to Play It?
Amazon has been an early adopter of warehouse automation, deploying over 1 million robots across its operations network since 2012. Its fulfillment center in Shreveport, Louisiana, uses eight different robotics systems for package fulfillment and delivery, and robots are used across Amazon's other warehouses to also sort, lift, and carry packages.One way to invest in warehouse robotics is just to buy Amazon stock. Those robots can help boost efficiency, which can lead to increased profitability; Amazon's advanced facilities can cut processing times by 25%.There is, however, another company in the warehouse robotics field trading at a fraction of Amazon's cost, around $40 as of this writing: Symbotic (NASDAQ: SYM).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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