Amb Financial mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Amb Financial hat am 22.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,96 USD, nach 0,790 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 6,1 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at