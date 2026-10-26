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26.10.2026 06:31:29
Amb Financial stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Amb Financial hat am 24.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS wurde mit 1,07 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 1,07 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.
Der Umsatz lag bei 6,6 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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