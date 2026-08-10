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10.08.2026 06:31:29
Amba Enterprises: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Amba Enterprises präsentierte in der am 07.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,84 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,32 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,01 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 894,5 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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