Amba Enterprises hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Amba Enterprises hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 1,98 INR. Im letzten Jahr hatte Amba Enterprises einen Gewinn von 1,75 INR je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,01 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Amba Enterprises einen Umsatz von 972,4 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at