Amba Enterprises präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Amba Enterprises hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 1,75 INR gegenüber 1,61 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 972,4 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 868,2 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at