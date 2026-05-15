Amba Enterprises: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Amba Enterprises hat am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,69 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,49 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 20,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,01 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 837,3 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

In Sachen EPS wurden 6,45 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Amba Enterprises 5,86 INR je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Amba Enterprises 3,90 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,77 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 3,37 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at