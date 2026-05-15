|
15.05.2026 06:31:29
Amba Enterprises: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Amba Enterprises hat am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,69 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,49 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 20,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,01 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 837,3 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.
In Sachen EPS wurden 6,45 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Amba Enterprises 5,86 INR je Aktie eingenommen.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Amba Enterprises 3,90 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,77 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 3,37 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnttäuschung nach Trump-Xi-Gipfel: ATX geht deutlich schwächer ins Wochenende -- DAX schließt unter 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street schwach -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich vor dem Wochenende mit sehr negativer Tendenz. An der Wall Street ging es am Freitag nach unten. An den Börsen in Asien wurden am Freitag Verluste eingefahren.