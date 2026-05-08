AMBAC (AMBAC Financial Group): Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

AMBAC (AMBAC Financial Group) äußerte sich am 06.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei -0,13 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,220 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 65,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 104,2 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 62,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at