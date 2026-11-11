AMBAC (AMBAC Financial Group): Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

AMBAC (AMBAC Financial Group) hat am 09.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,31 USD. Im Vorjahresquartal hatten -2,350 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AMBAC (AMBAC Financial Group) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,12 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 85,3 Millionen USD im Vergleich zu 66,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at