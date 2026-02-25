|
25.02.2026 06:31:29
AMBAC (AMBAC Financial Group) gewährte Anlegern Blick in die Bücher
AMBAC (AMBAC Financial Group) hat am 23.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS lag bei -0,84 USD. Ein Jahr zuvor waren -10,230 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,58 Prozent auf 66,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 65,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 5,930 USD beziffert. Im Vorjahr hatte AMBAC (AMBAC Financial Group) ein Ergebnis je Aktie von -10,710 USD vermeldet.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat AMBAC (AMBAC Financial Group) 251,22 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,53 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 235,81 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
