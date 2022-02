AMBAC (AMBAC Financial Group) legte Quartalsergebnis vor

AMBAC (AMBAC Financial Group) veröffentlichte am 25.02.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,160 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das AMBAC (AMBAC Financial Group) ein Ergebnis je Aktie von 0,080 USD vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 38,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 18,0 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 11,0 Millionen USD.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,660 USD gegenüber -8,190 USD im Vorjahr.

Mit einem Umsatz von 47,00 Millionen USD, gegenüber 54,00 Millionen USD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 12,96 Prozent präsentiert.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,200 USD sowie einem Umsatz in Höhe von 45,00 Millionen USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at