AMBAC (AMBAC Financial Group) präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

AMBAC (AMBAC Financial Group) hat sich am 28.02.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2023 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,320 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,18 USD erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 30,5 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte AMBAC (AMBAC Financial Group) 17,0 Millionen USD umgesetzt.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 1,75 USD sowie einen Umsatz von 64,67 Millionen USD belaufen.

Redaktion finanzen.at