AMBAC (AMBAC Financial Group) veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

AMBAC (AMBAC Financial Group) veröffentlichte am 10.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,35 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei AMBAC (AMBAC Financial Group) ein EPS von -0,630 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 66,6 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 41,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 114,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at