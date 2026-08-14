Ambalal Sarabhai Enterprises vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Ambalal Sarabhai Enterprises hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,52 INR gegenüber 1,07 INR im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 435,6 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 403,4 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at