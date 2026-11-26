Ambarella hat am 24.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.10.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,29 USD gegenüber -0,350 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 115,2 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 108,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at