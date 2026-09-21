Ambarella Aktie
WKN DE: A1J58B / ISIN: KYG037AX1015
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21.09.2026 19:12:00
Ambarella CEO Disposes of Over 6,000 Shares Worth Nearly $400,000
Feng-Ming "Fermi" Wang, Chief Executive Officer of Ambarella, Inc. (NASDAQ:AMBA), reported the sale of 6,086 shares on September 17, 2026 in an SEC Form 4 filing.
Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($64.83); post-transaction value based on September 17, 2026 market close ($66.91).
Ambarella is a specialized semiconductor company with a market cap of $2.9 billion, leveraging proprietary video processing and artificial intelligence technologies to address high-growth markets in surveillance, autonomous vehicles, and intelligent imaging systems.
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