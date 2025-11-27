Ambarella hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Ambarella hat am 25.11.2025 die Bilanz zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,35 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,580 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 108,5 Millionen USD – ein Plus von 31,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ambarella 82,7 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at