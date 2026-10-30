Ambase informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ambase stellte am 28.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Ambase hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.at