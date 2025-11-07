Ambea Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Ambea Registered lud am 05.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,83 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,14 SEK erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,11 Milliarden SEK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,56 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 3,89 SEK sowie einen Umsatz von 4,13 Milliarden SEK prognostiziert.

Redaktion finanzen.at