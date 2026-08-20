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20.08.2026 06:31:29
Ambea Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Ambea Registered lud am 19.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf 2,13 SEK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,13 SEK je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz wurden 4,39 Milliarden SEK gegenüber 4,09 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 2,05 SEK je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 4,34 Milliarden SEK gerechnet.
Redaktion finanzen.at
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