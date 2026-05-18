Amber Enterprises India: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Amber Enterprises India hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 38,04 INR, nach 34,32 INR im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat Amber Enterprises India mit einem Umsatz von insgesamt 41,48 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,54 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 10,49 Prozent gesteigert.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 50,48 INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 72,01 INR je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 22,96 Prozent auf 121,86 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 99,11 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at