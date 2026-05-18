18.05.2026 06:31:29

Amber Enterprises India: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Amber Enterprises India hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 38,04 INR, nach 34,32 INR im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat Amber Enterprises India mit einem Umsatz von insgesamt 41,48 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,54 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 10,49 Prozent gesteigert.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 50,48 INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 72,01 INR je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 22,96 Prozent auf 121,86 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 99,11 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 20
17.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 20: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
16.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.05.26 KW 20: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
15.05.26 KW 20: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX leichter -- DAX legt zu -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt verbucht am Montag Verluste. Der deutsche Leitindex bewegt sich aufwärts. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenstart schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen