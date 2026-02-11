Amber Enterprises India mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Amber Enterprises India präsentierte am 09.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 7,75 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 10,61 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 29,43 Milliarden INR gegenüber 21,33 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at