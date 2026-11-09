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09.11.2026 06:31:29
Amber Grid AB informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Amber Grid AB hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei 0,01 EUR. Im letzten Jahr hatte Amber Grid AB einen Gewinn von -0,010 EUR je Aktie eingefahren.
Amber Grid AB hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14,8 Millionen EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14,4 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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