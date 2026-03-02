Amber Grid AB legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Amber Grid AB lud am 27.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Amber Grid AB hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20,2 Millionen EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 11,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,9 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,010 EUR. Im Vorjahr hatte Amber Grid AB 0,050 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 6,37 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 69,58 Millionen EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 74,31 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at