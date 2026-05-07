Ambev gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ambev präsentierte in der am 05.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 0,05 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ambev 0,040 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,27 Milliarden USD – ein Plus von 11,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ambev 3,85 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0,045 USD sowie einem Umsatz von 4,35 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at