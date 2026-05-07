|
07.05.2026 06:31:29
Ambev gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Ambev präsentierte in der am 05.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
In Sachen EPS wurden 0,05 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ambev 0,040 USD je Aktie eingenommen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,27 Milliarden USD – ein Plus von 11,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ambev 3,85 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.
Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0,045 USD sowie einem Umsatz von 4,35 Milliarden USD gerechnet.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX in Grün -- DAX stabil -- Asiens Börsen schließlich im Plus - Starke Gewinne in Tokio
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit positiven Vorzeichen, während sich der deutsche Aktienmarkt wenig bewegt präsentiert. Die Börsen in Fernost verzeichneten am Donnerstag Gewinne.