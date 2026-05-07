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07.05.2026 06:31:29
Ambev SA stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Ambev SA veröffentlichte am 05.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde mit 0,24 BRL ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,240 BRL, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ambev SA in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,15 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 22,46 Milliarden BRL im Vergleich zu 22,50 Milliarden BRL im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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