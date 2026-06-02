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02.06.2026 06:31:29
Ambica Agarbathies Aroma Industries gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Ambica Agarbathies Aroma Industries hat am 30.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf 0,15 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,25 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Ambica Agarbathies Aroma Industries 222,7 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 28,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 310,5 Millionen INR umgesetzt worden.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 2,01 INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 4,66 INR je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,41 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 1,24 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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