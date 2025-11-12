Ambica Agarbathies Aroma Industries zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ambica Agarbathies Aroma Industries gab am 10.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,54 INR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,540 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,33 Prozent auf 346,3 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 335,1 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at