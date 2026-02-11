Ambika Cotton Mills präsentierte Quartalsergebnisse

Ambika Cotton Mills hat am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 26,50 INR, nach 24,95 INR im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,68 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 1,56 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at