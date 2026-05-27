Ambika Cotton Mills präsentierte Quartalsergebnisse

Ambika Cotton Mills gab am 26.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 42,85 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 27,70 INR erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 2,15 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Ambika Cotton Mills 1,36 Milliarden INR umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 125,00 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 114,83 INR erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,08 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,81 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 6,85 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at