Ambika Cotton Mills stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ambika Cotton Mills äußerte sich am 08.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 27,85 INR gegenüber 24,58 INR im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig standen 2,00 Milliarden INR in den Büchern – ein Minus von 0,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ambika Cotton Mills 2,00 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at