Ambika Cotton Mills vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Ambika Cotton Mills hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 08.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 44,89 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Ambika Cotton Mills noch ein Gewinn pro Aktie von 27,81 INR in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,58 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 34,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Ambika Cotton Mills einen Umsatz von 1,92 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at