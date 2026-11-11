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11.11.2026 06:31:29
Ambiq Micro: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Ambiq Micro stellte am 10.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Ambiq Micro hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,29 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,720 USD je Aktie gewesen.
Der Umsatz lag bei 38,1 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 110,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 18,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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