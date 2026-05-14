Ambiq Micro mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Ambiq Micro hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Ambiq Micro hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,50 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,450 USD je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 59,31 Prozent auf 25,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at