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13.08.2026 06:31:29
Ambiq Micro präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Ambiq Micro lud am 11.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,32 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,470 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 33,9 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 17,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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