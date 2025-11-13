AMBITION Aktie
WKN DE: A12ENS / ISIN: JP3128650003
|
13.11.2025 18:47:40
Ambition auf Topjob: Bundesbank-Chef Nagel bringt sich als neuer EZB-Chef ins Spiel
EZB-Präsidentin Christine Lagarde ist noch knapp zwei Jahre im Amt. Im Laufe des Jahres 2027 soll politisch über ihre Nachfolge entschieden werden. Bereits jetzt wirft Bundesbankpräsident Nagel seinen Hut in den Ring. Würde er ernannt, wäre er der erste Deutsche EZB-Präsident.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
