AMBITION mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

AMBITION lud am 15.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 75,86 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 55,33 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat AMBITION im vergangenen Quartal 14,32 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AMBITION 11,63 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at