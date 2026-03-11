Rheinmetall Aktie

Rheinmetall Aktie

WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

11.03.2026 05:49:40

Ambitionierte Ziele im Blick: Rheinmetall stellt Zahlen vor

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Nach dem Zukauf eines Schiffbauers stellt Deutschlands größter Rüstungskonzern am Mittwoch seine Jahreszahlen für 2025 vor. Außerdem gibt Konzernchef Armin Papperger bei der Bilanz-Pressekonferenz (10 Uhr) eine Prognose für 2026. Rheinmetall möchte sich von seinem schwächelnden Geschäft als Autozulieferer trennen, um ein reiner Rüstungsanbieter zu werden. Das Waffengeschäft boomt, angesichts der russischen Bedrohung rüsten die Bundeswehr und andere Nato-Armeen auf. Allerdings kommt manch staatlicher Auftrag nicht so schnell wie gedacht, was zuletzt für etwas Ernüchterung gesorgt hatte.

In den ersten drei Quartalen des vergangenen Jahres war Rheinmetalls Umsatz um 20 Prozent auf rund 7,5 Milliarden Euro gestiegen. Der Wachstumskurs soll fortgesetzt werden und sogar noch steiler nach oben gehen, 2030 soll es im Gesamtjahr ein Umsatz von 50 Milliarden Euro sein. Rheinmetall stellt Artillerie- und Flugabwehr-Geschütze sowie Panzer, Militär-Lastwagen, Munition, Drohnen und seit kurzem auch Schiffe her. Das Düsseldorfer Unternehmen hatte den militärischen Geschäftszweig der Bremer Lürssen-Werft übernommen. Die Firmenzentrale von Rheinmetall ist in Düsseldorf, das größte Werk im niedersächsischen Unterlüß./wdw/niw/DP/stw

13:02 Rheinmetall Overweight Barclays Capital
11:20 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
10:54 Rheinmetall Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:01 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:55 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
16:25 Einblick ins Bridgewater-Depot: Die Top-Aktien aus dem vierten Quartal 2025
10.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10

ATX und DAX schwächer -- Wall Street schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt halten sich am Mittwoch zurück. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.
