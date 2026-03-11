Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|
11.03.2026 05:49:40
Ambitionierte Ziele im Blick: Rheinmetall stellt Zahlen vor
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Nach dem Zukauf eines Schiffbauers stellt Deutschlands größter Rüstungskonzern am Mittwoch seine Jahreszahlen für 2025 vor. Außerdem gibt Konzernchef Armin Papperger bei der Bilanz-Pressekonferenz (10 Uhr) eine Prognose für 2026. Rheinmetall möchte sich von seinem schwächelnden Geschäft als Autozulieferer trennen, um ein reiner Rüstungsanbieter zu werden. Das Waffengeschäft boomt, angesichts der russischen Bedrohung rüsten die Bundeswehr und andere Nato-Armeen auf. Allerdings kommt manch staatlicher Auftrag nicht so schnell wie gedacht, was zuletzt für etwas Ernüchterung gesorgt hatte.
In den ersten drei Quartalen des vergangenen Jahres war Rheinmetalls Umsatz um 20 Prozent auf rund 7,5 Milliarden Euro gestiegen. Der Wachstumskurs soll fortgesetzt werden und sogar noch steiler nach oben gehen, 2030 soll es im Gesamtjahr ein Umsatz von 50 Milliarden Euro sein. Rheinmetall stellt Artillerie- und Flugabwehr-Geschütze sowie Panzer, Militär-Lastwagen, Munition, Drohnen und seit kurzem auch Schiffe her. Das Düsseldorfer Unternehmen hatte den militärischen Geschäftszweig der Bremer Lürssen-Werft übernommen. Die Firmenzentrale von Rheinmetall ist in Düsseldorf, das größte Werk im niedersächsischen Unterlüß./wdw/niw/DP/stw
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rheinmetall AG
Analysen zu Rheinmetall AG
|13:02
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|11:20
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|10:54
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:01
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:55
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:02
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|11:20
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|10:54
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:01
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:55
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:02
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|11:20
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|10:54
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:01
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:55
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.02.26
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|24.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|19.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|11.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Rheinmetall AG
|1 526,00
|-6,95%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schwächer -- Wall Street schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt halten sich am Mittwoch zurück. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.