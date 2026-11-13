Ambow Education legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ambow Education hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,21 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,210 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,7 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,4 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at