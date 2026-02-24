AMBRA gewährte Anlegern Blick in die Bücher

AMBRA veröffentlichte am 23.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,78 PLN beziffert, während im Vorjahresquartal 1,53 PLN je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 353,3 Millionen PLN generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 362,0 Millionen PLN ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at