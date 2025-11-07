AMBRA präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

AMBRA lud am 06.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,16 PLN. Im Vorjahresviertel hatte AMBRA 0,200 PLN je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,96 Prozent auf 194,8 Millionen PLN. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 193,0 Millionen PLN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at